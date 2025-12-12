Россиянам объяснили, чего не стоит делать на корпоративе

Во время корпоративного мероприятия стоит избегать обсуждения рабочих вопросов и чрезмерного употребления алкоголя. Об этом Life рассказал эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк.

По словам специалиста, на корпоративе важно полностью отказаться от алкоголя или потреблять его в крайне небольшом количестве.

«Зачастую, когда человек перебирает на корпоративном мероприятии, язык, как говорится, развязывается, и начинается нелицеприятное общение. Высказать наконец-то бухгалтерше или начальнику склада все, что ты о нем думаешь, — это не самая хорошая идея», — предупредил Кобелюк.

Он также посоветовал сохранять спокойное отношение к поведению других сотрудников, которые могут начать вести себя расслабленно, и не воспринимать сказанное ими на собственный счет. Во время мероприятия стоит веселиться и располагать окружающих к себе.

Помимо этого, эксперт призвал отказаться от обсуждения рабочих тем без согласия собеседника. При этом, по его словам, на корпоративе можно договориться с коллегой о будущих встречах. Однако подобные договоренности необходимо фиксировать письменно, поскольку есть риск, что собеседник может о них не вспомнить.

Также важно стараться заводить диалог не только со знакомыми сотрудниками, но и с другими людьми.

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая до этого говорила, что знаки внимания со стороны женатого коллеги во время корпоратива важно пресечь четким и однозначным отказом, соблюдая при этом личные границы и правила профессионального этикета. По ее словам, улыбка, кокетство и игра телом в ответ на домогательства могут показать, что человек не против продолжить такое общение.

