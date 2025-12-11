Эксперт объяснила, что делать при домогательствах женатого коллеги на корпоративе

Знаки внимания со стороны женатого коллеги во время корпоратива важно пресечь четким и однозначным отказом, соблюдая при этом личные границы и правила профессионального этикета. Об этом Life рассказала эксперт по этикету Надежда Коломацкая.

По словам специалиста, улыбка, кокетство и игра телом в ответ на домогательства женатого коллеги могут показать, что человек не против продолжить такое общение. Поэтому необходимо коротко обозначить свою незаинтересованность и указать на дискомфорт. При этом важно избегать смеха и таких фраз, как «может быть» или «посмотрим». Эксперт добавила, что говорить следует спокойно и твердо, избегая агрессии или извиняющегося тона.

«Избегайте прямого взгляда, если чувствуете дискомфорт, или, наоборот, посмотрите прямо в глаза, показывая свои четкие намерения не продолжать эту игру. Не оправдывайтесь и не объясняйте. Вы не обязаны вообще объяснять, почему нет. «Нет» — это законченное предложение, точка», — объяснила она.

Помимо этого, рекомендуется физически отстраниться от такого коллеги, увеличив дистанцию. По словам Коломацкой, стоит присоединиться к группе других сотрудников и начать с ними разговор. Также можно отойти в уборную или к барной стойке. В случае, если человек попытается увести в сторону или остаться наедине, нужно активно избегать этого, оставаясь в поле зрения других коллег.

После корпоратива эксперт посоветовала письменно зафиксировать все детали произошедшего, которые могут понадобиться в случае разбирательств, и осознать собственные чувства, не пытаясь игнорировать гнев, раздражения, страх или смущение. Кроме того, важно получить эмоциональную поддержку, поговорив о случившемся с человеком, к которому есть доверие.

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина до этого объяснила, что работодатели не имеют права заставлять сотрудников посещать праздничные корпоративы. Такие мероприятия не являются трудовой обязанностью и обычно проходят не в рабочее время, поэтому вопрос о присутствии на них работники решают сами. Однако если праздник проходит в рабочее время, то ситуация меняется.

Ранее россиянам объяснили, кто должен оплатить лечение в случае травмы на корпоративе.