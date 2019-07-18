Секс-скандал разразился в партии Порошенко перед выборами в Раду
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Председатель Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович заявила о грядущем аресте.
Уточняется, что женщина стала участницей скандала после появления видео, на котором она оскорбляет женщину и предлагает ей похудеть.
После инцидента Баласинович была убрана из списка кандидатов в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.
Женщина, комментируя скандал, обвинила в произошедшем бывшего мужа. По ее словам, она подавала заявление когда ее побил муж, которого она застала с любовницей, после чего мужчина ей мстит.