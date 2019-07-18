Секс-скандал разразился в партии Порошенко перед выборами в Раду

Председатель Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович заявила о грядущем аресте.

Уточняется, что женщина стала участницей скандала после появления видео, на котором она оскорбляет женщину и предлагает ей похудеть.

После инцидента Баласинович была убрана из списка кандидатов в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

Женщина, комментируя скандал, обвинила в произошедшем бывшего мужа. По ее словам, она подавала заявление когда ее побил муж, которого она застала с любовницей, после чего мужчина ей мстит.