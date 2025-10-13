Украинец избил девушку из-за несоответствия ее внешности и фото на сайте знакомств

В Киеве 22-летний юноша избил и ограбил девушку, с которой познакомился в сети

В Киеве юноша пригласил девушку на свидание, где жестоко избил ее и отобрал деньги. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На днях 26-летняя киевлянка обратилась в полицию и рассказала, что парень, с которым она познакомилась онлайн, напал на нее. Накануне она согласилась встретиться с ним в квартире, но время свидания между ними возник конфликт. Мужчина достал пневматический пистолет, стал бить девушку по голове и по телу ногами. Затем забрал у нее 500 гривен и скрылся.

Нападавшего задержали в квартире у друга и изъяли у него пневматический пистолет. 22-летний подозреваемый признался, что напал на девушку, потому что она не выглядела как на фотографии, опубликованной на сайте знакомств. Юноше предъявили обвинение по делу о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

