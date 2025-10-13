На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинец избил девушку из-за несоответствия ее внешности и фото на сайте знакомств

В Киеве 22-летний юноша избил и ограбил девушку, с которой познакомился в сети
true
true
true
close
Shutterstock

В Киеве юноша пригласил девушку на свидание, где жестоко избил ее и отобрал деньги. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На днях 26-летняя киевлянка обратилась в полицию и рассказала, что парень, с которым она познакомилась онлайн, напал на нее. Накануне она согласилась встретиться с ним в квартире, но время свидания между ними возник конфликт. Мужчина достал пневматический пистолет, стал бить девушку по голове и по телу ногами. Затем забрал у нее 500 гривен и скрылся.

Нападавшего задержали в квартире у друга и изъяли у него пневматический пистолет. 22-летний подозреваемый признался, что напал на девушку, потому что она не выглядела как на фотографии, опубликованной на сайте знакомств. Юноше предъявили обвинение по делу о разбое, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ревнивый россиянин увидел экс-жену на сайте знакомств и поджег ее во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами