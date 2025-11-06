В Киеве во время возложения цветов избили активистку Бережную

В Киеве полицейские избили и увезли в неизвестном направлении украинскую правозащитницу Елену Бережную, ранее выпущенную под залог. Об этом ТАСС сообщил источник в ее окружении.

По словам собеседника агентства, это произошло в момент возложения цветов у Вечного огня в парке Славы, куда активистка пришла в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Бережная должна была встретиться для возложения цветов с братьями Кононовичами. Они пришли на место, когда ее уже увозили», — сказал источник.

27 июня украинская правозащитница Елена Бережная, которую приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене, вышла из СИЗО под залог в связи с перенесенным в мае инсультом.

Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению в совершении госизмены. В 2024 году ее приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. По данным бывшего депутата Рады Олега Царева, она занималась защитой прав политзаключенных и русскоязычного населения.

