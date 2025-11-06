На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве во время возложения цветов избили активистку Бережную

Полицейские в Киеве избили активистку Бережную при возложении цветов
true
true
true
close
Telegram-канал «Open Ukraine| Открытая Украина»

В Киеве полицейские избили и увезли в неизвестном направлении украинскую правозащитницу Елену Бережную, ранее выпущенную под залог. Об этом ТАСС сообщил источник в ее окружении.

По словам собеседника агентства, это произошло в момент возложения цветов у Вечного огня в парке Славы, куда активистка пришла в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Бережная должна была встретиться для возложения цветов с братьями Кононовичами. Они пришли на место, когда ее уже увозили», — сказал источник.

27 июня украинская правозащитница Елена Бережная, которую приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене, вышла из СИЗО под залог в связи с перенесенным в мае инсультом.

Бережная была задержана в марте 2022 года по подозрению в совершении госизмены. В 2024 году ее приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. По данным бывшего депутата Рады Олега Царева, она занималась защитой прав политзаключенных и русскоязычного населения.

Ранее на Украине избили сотрудника антикоррупционного бюро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами