Четыре человека погибли в поезде из-за подорвавшего гранату мужчины

Житель Харькова подорвал гранату в поезде, который проезжал в городе Овруч в Житомирской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская полиция.

«По предварительной информации, четверо человек погибли, еще 12 получили ранения. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 10:50 мск. В Овруче пограничники попросили у пассажиров документы на проверку, после чего 23-летний мужчина достал гранату и взорвал ее. Погиб он сам, а также три женщины, среди которых — сотрудница пограничной службы.

Другие пострадавшие в настоящее время находятся в больнице.

В начале октября сообщалось об инциденте в Киеве, где один водитель маршрутки бросил гранату в другого. В результате взрыва никто не пострадал, но маршрутка получила повреждения. Возбуждено уголовное дело.

В мае житель Житомира бросил гранату в людей у супермаркета. При детонации пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет. Они были госпитализированы.

Ранее во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре.