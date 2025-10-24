На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четыре человека погибли в поезде из-за подорвавшего гранату мужчины

На Украине четверо пассажиров поезда погибли в результате подрыва гранаты
true
true
true
close
Национальная полиция Украины

Житель Харькова подорвал гранату в поезде, который проезжал в городе Овруч в Житомирской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская полиция.

«По предварительной информации, четверо человек погибли, еще 12 получили ранения. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 10:50 мск. В Овруче пограничники попросили у пассажиров документы на проверку, после чего 23-летний мужчина достал гранату и взорвал ее. Погиб он сам, а также три женщины, среди которых — сотрудница пограничной службы.

Другие пострадавшие в настоящее время находятся в больнице.

В начале октября сообщалось об инциденте в Киеве, где один водитель маршрутки бросил гранату в другого. В результате взрыва никто не пострадал, но маршрутка получила повреждения. Возбуждено уголовное дело.

В мае житель Житомира бросил гранату в людей у супермаркета. При детонации пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет. Они были госпитализированы.

Ранее во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами