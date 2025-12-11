В ЦБ назвали основной инструмент мошенников

Телефонные звонки сегодня остаются основным инструментом мошенников. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центрального банка России Вадим Уваров в ходе конференции, передает ТАСС.

Глава департамента отметил, что сейчас регулятор фиксирует снижение числа звонков в мессенджерах.

«В остальном количество звонков и количество похищенных денег говорит о том, что мошенники продолжают дозваниваться до наших граждан с использованием либо новых сервисов, либо телефонных звонков», — сказал Уваров.

Директор департамента добавил, что финансовая грамотность населения является «хорошей историей» для защиты населения от мошенников. Однако, по его словам, количество операций свидетельствует о необходимости задействования технических средств в данном вопросе.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Совет по правам человека в рамках борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством предложил ряд предметных решений. По словам российского лидера, первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Кроме того, разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий.

