На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Социологи заявили, что россияне адаптировались к новой экономической ситуации

Социологи РАНХиГС обнаружили, что уровень бедности в РФ снизился втрое с 90-х
true
true
true
close
ArtMari/Shutterstock/FOTODOM

Уровень бедности в РФ снизился втрое с 1990-х годов. К таким выводам пришли социологи из Президентской академии РАНХиГС, передает РИА Новости.

Как отметили исследователи, за последние 10 лет уровень бедности в России упал более чем в полтора раза — если в 2015 году он составлял 13,3%, то теперь составляет 7%.

«В сентябре 2025 года 3% респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17% скорее хорошими, 50% средними, 20% скорее плохими и лишь 10% очень плохими», — сообщили в академии.

По мнению социологов, это говорит об адаптации населения к новой экономической ситуации и инфляции.

До этого в РАНХиГС обнаружили, что у семей со школьниками самый высокий риск бедности в России.

В исследовании говорится, что наиболее плохая денежная ситуация вероятна для неполных семей с детьми в возрасте от 16 до 25 лет и таких же семей с ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, где риск, соответственно, в 2 и 1,9 раза выше.

При этом, если возраст ребенка меньше семи лет, то риск оказаться за чертой бедности у домохозяйства в 1,3 раза выше среднего, а если старше 16 — в 1,4 раза.

Ранее Маск пообещал победить бедность при помощи робота Tesla.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами