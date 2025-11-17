Социологи заявили, что россияне адаптировались к новой экономической ситуации

Социологи РАНХиГС обнаружили, что уровень бедности в РФ снизился втрое с 90-х

Уровень бедности в РФ снизился втрое с 1990-х годов. К таким выводам пришли социологи из Президентской академии РАНХиГС, передает РИА Новости.

Как отметили исследователи, за последние 10 лет уровень бедности в России упал более чем в полтора раза — если в 2015 году он составлял 13,3%, то теперь составляет 7%.

«В сентябре 2025 года 3% респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17% скорее хорошими, 50% средними, 20% скорее плохими и лишь 10% очень плохими», — сообщили в академии.

По мнению социологов, это говорит об адаптации населения к новой экономической ситуации и инфляции.

До этого в РАНХиГС обнаружили, что у семей со школьниками самый высокий риск бедности в России.

В исследовании говорится, что наиболее плохая денежная ситуация вероятна для неполных семей с детьми в возрасте от 16 до 25 лет и таких же семей с ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, где риск, соответственно, в 2 и 1,9 раза выше.

При этом, если возраст ребенка меньше семи лет, то риск оказаться за чертой бедности у домохозяйства в 1,3 раза выше среднего, а если старше 16 — в 1,4 раза.

