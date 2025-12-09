Volkswagen влетел в автобус с красноярцами, 11 человек пострадали

В Боготольском районе Красноярского края Volkswagen влетел в автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».
«Сегодня утром на 592 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» 22-летняя девушка-водитель автомобиля Volkswagen, двигавшаяся со стороны Ачинска в сторону Боготола, допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Mercedes», — говорится в публикации.
По данным канала, в результате аварии 25-летний пассажир Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Водительница легкового автомобиля и 54-летний водитель Mercedes пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.
Правоохранители выяснили, что в момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров, из них 11 обратились за медицинской помощью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
