Volkswagen влетел в автобус с красноярцами, 11 человек пострадали

В Красноярском крае Volkswagen разбился в серьезном ДТП с автобусом
В Боготольском районе Красноярского края Volkswagen влетел в автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

«Сегодня утром на 592 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» 22-летняя девушка-водитель автомобиля Volkswagen, двигавшаяся со стороны Ачинска в сторону Боготола, допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Mercedes», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии 25-летний пассажир Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Водительница легкового автомобиля и 54-летний водитель Mercedes пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.

Правоохранители выяснили, что в момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров, из них 11 обратились за медицинской помощью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

До этого в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.

Ранее волгоградец спалил припаркованную Lada Priora, и это попало на видео.

