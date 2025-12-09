«Тяжело пережила»: россиянка рассказала о страхе после землетрясения в Анталье

После произошедшего 8 декабря в Турции землетрясения многие местные жители ночью спали на улице. Об этом «Газете.Ru» рассказала живущая в провинции Анталья россиянка Ольга. По словам женщины, она очень тяжело пережила ЧП и теперь мучается от бессонницы из-за страха.

«Я находилась в квартире. Это было не первое мое землетрясение в Турции. Но первое, которое я очень критически пережила. Толчки были очень сильными. У моей знакомой турчанки отцу 70 лет, и он признался, что впервые в жизни почувствовал такой страх. Сегодня ночью много турок спали на улице. Турки обычно не боятся землетрясения, но это было очень волнительным и чувствительным. В 03:03 (в ночь на понедельник. — прим. «Газеты.Ru») я проснулась и начала ворочаться. Потом я дико захотела есть, пошла, начала кушать ночью, не могла остановить голод. И потом началось. Я оказалась около холодильника в этот момент. Турки говорят, что надо быть около холодильника, потому что он может выдержать все. Днем я была в кровати, хотела поспать после бессонной ночи, но опять началось и показалось еще мощнее. Я не спала. Хочу спать, но как только закрываю глаза, мне кажется, что полы, потолок стены и кровать трясет. Психологически очень тяжело пережила», — сказала она.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья 8 декабря. Известно, что оно произошло на глубине 28,2 километра.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.