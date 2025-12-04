В Киеве произошли столкновения со стрельбой между ГУР и ВСУ

В Киеве произошло вооруженное противостояние между ГУР и ВСУ

В Киеве произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и военными. Об этом, ссылаясь на источники в силовых структурах страны, сообщает издание «Украинская правда».

Вечером 3 декабря на территории санатория «Жовтень» в Конче-Заспе на юге Киева вооруженные представители ГУР выбили ворота и, стреляя в воздух, взяли в плен 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся им серьезные травмы.

Затем бойцы ГУР отпустили захваченных военных и забаррикадировались на территории санатория. Они отказались впускать внутрь представителей правоохранительных и военных государственных органов. На место инцидента прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам источника издания в спецслужбах, конфликт произошел из-за права аренды санатория.

17 ноября сообщалось, что военнослужащие сил специальных операций ГУР, которые были отправлены деблокировать окруженные в Красноармейске формирования ВСУ, устроили перестрелку с другими украинскими военными, потому что не знали друг о друге.

Ранее спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском.