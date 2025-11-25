На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине пьяный полицейский ранил трех военных ВСУ

В Запорожье на юго-востоке Украины пьяный полицейский ранил трех бойцов ВСУ
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения ранил из огнестрельного оружия троих военнослужащих ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

«ГБР предъявило обвинение правоохранителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил стрельбу в поселке близ Запорожья. Из-за его действий огнестрельные ранения получили трое военнослужащих», — рассказали в ГБР.

В ведомстве уточнили, что на момент преступления полицейский не был при исполнении. Пьяный мужчина выстрелил из автомата в сторону военных, но им удалось его разоружить — его отправили домой. Через некоторое время сотрудник правоохранительных органов Украины вернулся на место инцидента с табельным оружием и произвел еще несколько выстрелов.

Задержанному мужчине инкриминируют преступление по части 2 статьи 15, пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины (покушение на жизнь двух и более лиц).

В августе украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые свидетельствовали о том, что граждане Украины в большинстве своем выступают за прекращение боевых действий и достижение компромисса мирным путем. По данным исследователей, 59% респондентов выступили за «прекращение боев и поиск компромисса на переговорах».

Ранее на Украине двое мужчин избили офицера ВСУ и сотрудников военкомата.

Все новости на тему:
Новости Украины
