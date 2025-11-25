На Украине пьяный полицейский ранил трех военных ВСУ

Сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения ранил из огнестрельного оружия троих военнослужащих ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

«ГБР предъявило обвинение правоохранителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил стрельбу в поселке близ Запорожья. Из-за его действий огнестрельные ранения получили трое военнослужащих», — рассказали в ГБР.

В ведомстве уточнили, что на момент преступления полицейский не был при исполнении. Пьяный мужчина выстрелил из автомата в сторону военных, но им удалось его разоружить — его отправили домой. Через некоторое время сотрудник правоохранительных органов Украины вернулся на место инцидента с табельным оружием и произвел еще несколько выстрелов.

Задержанному мужчине инкриминируют преступление по части 2 статьи 15, пункту 1 части 2 статьи 115 УК Украины (покушение на жизнь двух и более лиц).

