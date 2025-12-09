Стало известно число госпитализированных в Чебоксарах после атаки БПЛА

Министр Тарасова: семь человек госпитализировали после атаки БПЛА в Чебоксарах

Семь человек госпитализированы в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары, еще семеро проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова в своем Telegram-канале.

«Все пациенты получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, включая психологическое сопровождение», — заявила она.

По словам министра, к процессу лечения привлечены мультидисциплинарные бригады врачей. Это позволяет обеспечивать высокий уровень качества оказания медицинской помощи. Она рассказала, что посетила пункт временного размещения, куда были отправлены жильцы домов, подвергшихся атаке.

Тарасова сообщила, что многие из них уже начали возвращаться в квартиры, где специальная комиссия проводит оценку ущерба. Представитель министерства поблагодарила все экстренные службы города за слаженную работу и оперативность.

Беспилотники ВСУ утром 9 декабря ударили по 15 зданиям в Чебоксарах. После чего в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Предварительно, число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка.

На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона Чебоксар продолжает работу пункт временного размещения пострадавших от атаки беспилотников. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

