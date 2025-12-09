На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший президент Франции пошутил о недавнем ограблении своей квартиры

Олланд в шутку напомнил французам о необходимости запирать двери
Global Look Press

Экс-президент Франции Франсуа Олланд, чью квартиру недавно обокрали, пошутил по этому поводу. Об этом сообщает радиостанция RTL.

По словам бывшего главы государства, дверь в его доме была открыта, и поэтому появление воров оказалось закономерным. Он отметил, что не снимает с себя и членов своей семьи ответственности. Хозяевам необходимо держать дверь на замке и иногда не открывать ее всем подряд, особенно, ворам.

1 декабря стало известно, что двое уроженцев Алжира проникли в дом Олланда и его гражданской супруги Жюли Гайе. Они похитили в том числе принадлежавшие экс-президенту часы. Спустя неделю полиция арестовала воров, изъяла у них похищенные вещи и вернула их Олланду.

21 апреля сообщалось, что неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой находились ключи, пропуск и крупная сумма денег.

Ранее в Париже ограбили квартиру министра-делегата Лефевра.

