В США обокрали министра внутренней безопасности

Неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой находились ключи, пропуск и крупная сумма денег. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре Вашингтона, где ужинала Ноэм.

По словам собеседника телеканала, в сумке лежали водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка и около $3000 наличными.

Сотрудники секретной службы, которые обеспечивают безопасность министра, проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане, и выяснили, что сумку украл неизвестный белый мужчина в медицинской маске. Ведется расследование.

До этого в США арестовали вора, проглотившего серьги Tiffany стоимостью $770 тысяч. Ограбление произошло 26 февраля в магазине Tiffany & Co. в торговом центре Millenia в Орландо. Перед этим продавцы проводили посетителя, который выдавал себя за игрока баскетбольной команды «Орландо Мэджик», в VIP-комнату и показали ему несколько роскошных ювелирных изделий. Позже в бутике поняли, что мужчина забрал украшения с собой. Подозреваемого удалось вскоре задержать. На сканировании, куда отправили Джейтана Гилдера, выяснилось, что в его желудке есть инородные предметы. Их извлекли из организма злоумышленника и вернули в магазин.

Ранее в США мужчина украл курицу у бывшей девушки и был арестован.