Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обокрали министра внутренней безопасности

CNN: в Вашингтоне украли сумку министра внутренней безопасности США Ноэм
close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Неизвестный мужчина украл сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой находились ключи, пропуск и крупная сумма денег. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в центре Вашингтона, где ужинала Ноэм.

По словам собеседника телеканала, в сумке лежали водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка и около $3000 наличными.

Сотрудники секретной службы, которые обеспечивают безопасность министра, проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ресторане, и выяснили, что сумку украл неизвестный белый мужчина в медицинской маске. Ведется расследование.

До этого в США арестовали вора, проглотившего серьги Tiffany стоимостью $770 тысяч. Ограбление произошло 26 февраля в магазине Tiffany & Co. в торговом центре Millenia в Орландо. Перед этим продавцы проводили посетителя, который выдавал себя за игрока баскетбольной команды «Орландо Мэджик», в VIP-комнату и показали ему несколько роскошных ювелирных изделий. Позже в бутике поняли, что мужчина забрал украшения с собой. Подозреваемого удалось вскоре задержать. На сканировании, куда отправили Джейтана Гилдера, выяснилось, что в его желудке есть инородные предметы. Их извлекли из организма злоумышленника и вернули в магазин.

Ранее в США мужчина украл курицу у бывшей девушки и был арестован.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами