Путин пообещал позвонить режиссеру Сокурову по поводу жалоб на запрет его фильмов

Путин предложил режиссеру Сокурову обсудить запреты его фильмов
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин предложил переговорить с кинорежиссером Александром Сокуровым по поводу ограничений в его работе, в частности запрета его фильмов. Об этом глава государства сказал Сокурову на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

В ходе заседания Путин и Сокуров поприветствовали друг друга, а затем президент пообещал, что позвонит режиссеру и обсудит с ним судьбу его произведений.

«Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим, каким образом, что там запрещается из ваших произведений. Это странно», — сказал он.

Путин обратил внимание, что Сокуров является членом Совета по правам человека при президенте, так что дискриминации в отношении режиссера не допускается.

«Но если есть какие-то ограничения, вы это видите, скажите, хорошо? Мы созвонимся и переговорим», — сказал Путин.

В 2023 году пресс-служба Александра Сокурова сообщила, что Минкульт РФ отказался выдать прокатное удостоверение его фильму «Сказка». Причина решения министерства не уточнялась. По сюжету Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль встречаются в потустороннем мире и вспоминают о жизни. Мировая премьера фильма «Сказка» состоялась в августе 2022 года на международном кинофестивале в Локарно.

Ранее у фильма «Прости, детка» отозвали прокатное удостоверение.

