У фильма «Прости, детка» отозвали прокатное удостоверение

Российский Минкульт отозвал прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка». Об этом сообщил прокатчик картины «Экспонента Фильм».

Официальных причин лишения прокатного удостоверения пока нет.

Фильм Евы Виктор рассказывает о преподавательнице небольшого университета, которая пытается пережить случившееся с ней в колледже травматичное событие. Она общается с лучшей подругой, заводит новый роман и развивает преподавательскую карьеру. Сама режиссер сыграла в картине главную роль.

Мировая премьера фильма «Прости, детка» состоялась в 2025 году на фестивале «Сандэнс», где получила приз за лучший сценарий. Премьера фильма «Прости, детка» в РФ состоялась 24 июля. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, чем эта картина похожа на исповедальные хиты «Олененок» и «Я могу уничтожить тебя» — и чем от них принципиально отличается.

Ранее Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.