В еще одном московском аэропорту временно ограничили полеты

В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Домодедово аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — написал представитель ведомства.

Также он заявил, что в расписании части рейсов возможны корректировки. Вместе с тем Кореняко отметил, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого он сообщил, что столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такое решение было принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Из-за ограничений в Шереметьево 14 рейсов «ушли» на запасные аэродромы, 16 отменили.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.