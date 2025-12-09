Аэропорт Жуковский ввел прием и отправку рейсов по согласованию

Подмосковный аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Раменского. Об этом сообщается в Telegram-канале советника руководителя Росавиации Артема Кореняко.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — сказано в сообщении, опубликованном в 20:27 мск.

Незадолго до этого временные ограничения были введены в московском аэропорту Домодедово.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.