В России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам

Льготы, которые есть у многодетных матерей, было бы справедливым распространить на многодетных отцов. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Поддерживаю идею распространить льготы на многодетных отцов. Они так же участвуют в воспитании, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ребенком. Считаю справедливым назначать отцам по 2,7 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей», — подчеркнул Никитин.

Он напомнил, что во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет многодетным матерям сейчас начисляются ИПК: при уходе за первым ребенком — 1,8 ИПК, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и последующими — 5,4 ИПК. Следовательно, при уходе за тремя детьми по полтора года можно получить 16,2 ИПК, подчеркнул Никитин. По его словам, для определения размера выплат этот коэффициент прибавят к ИПК, которые сформированы за время работы. Однако сейчас остаются ограничения, уточнил экономист: при формировании пенсии учитывают период лишь до шести лет — то есть максимум четыре «декретных» отпуска. Никитин добавил, что многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно: если у женщины трое детей — в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро и более — в 50 лет. Но и здесь имеются определенные условия. Женщине необходимо накопить не менее 30 ИПК и 15 лет стажа. Младший ребенок должен быть старше восьми лет.

В 2025 году никто из россиян не выходит на пенсию, согласно реформе по повышению пенсионного возраста. В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 64 лет и женщины 59 лет. Для получения страховой пенсии по старости им необходимо заработать минимум 15 лет страхового стажа и минимум 30 ИПК. Чем больше ИПК получится накопить к возрасту выхода на пенсию, тем будет выше ее размер.

По данным Социального фонда РФ на 1 октября 2025 года, средняя страховая пенсия россиян по старости превысила 25,2 тыс. рублей. В среднем работающим пенсионерам начисляют 22 378,72 рубля, тогда как размер выплат для неработающих достигает 25 847,43 рубля.

В 2025 году 1 ИПК стоит 145,69 рубля. 2,7 ИПК — это 393,4 рубля прибавки к будущей пенсии.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста.