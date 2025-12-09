В аэропорту Шереметьево отменили 16 рейсов из-за ограничений

Из-за ограничений в московском аэропорту Шереметьево 14 рейсов «ушли» на запасные аэродромы, 16 отменено. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Имеются корректировки в расписании полетов. 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, 16 рейсов отменено», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в свою очередь сообщал, что связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Нальчика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко уточнил, что соответствующая мера была принята для обеспечения безопасности полетов. В большинстве случаев аэропорты временно перестают работать из-за угрозы атаки БПЛА.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех уже находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно совершить посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны.

Ранее в Краснодаре ввели ограничения в аэропорту.