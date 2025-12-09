В четырех российских аэропортах сняты ограничения на прием самолетов

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Нальчика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он заверил, что соответствующая мера была принята для обеспечения безопасности полетов.

В период действия ограничений на запасные аэродромы улетели два самолета, выполнявших рейсы во Владикавказ; один самолет, совершивший рейс в Грозный; один самолет, который должен был приземлиться в Нальчике.

Кореняко добавил, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов в приоритетном порядке приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

