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В Госдуме напомнили о штрафах за вырубку деревьев на дачном участке

Депутат Колунов: вырубка деревьев на дачном участке наказывается штрафом
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Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

За вырубку деревьев на собственном дачном участке россияне могут получить штраф. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что вырубка деревьев на собственном участке является сложным и строго регламентированным процессом. Поэтому собственники земли не могут срубить дерево без предварительного согласования с государственными органами.

Колунов подчеркнул, что за самовольно спиленное дерево гражданам может грозить административный штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. Те же действия, если они совершены гражданами с применением специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Парламентарий отметил, что в некоторых случаях можно осуществлять вырубку без предварительного разрешения, например, если дерево представляет опасность, засохло или поражено вредителями, но при этом необходимо получить документ о проведении подтверждающей экспертизы.

5 июля юрист Тимур Харди рассказал, что за неправильное использование агрохимикатов для обработки участка дачники могут получить штраф.

Ранее в РФ предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка на даче.

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