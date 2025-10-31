Экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» Куприянова осудили за незаконную вырубку леса

Никулинский районный суд Москвы вынес заочный приговор Алексею Куприянову, занимавшему ранее должности заместителя начальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства», заместителя генерального директора ФГАУ «Оборонлес» и заместителя начальника «Центра логистики и управления недвижимостью» при Министерстве обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Куприянов был признан виновным в получении особо крупной взятки и злоупотреблении служебными полномочиями за помощь предпринимателю в нелегальной вырубке лесов, принадлежащих Минобороны.

«Суд постановил признать Алексея Куприянова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 369,8 млн рублей», - заявил судья.

Помимо тюремного заключения, Куприянову на восемь лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий.

Алексей Куприянов находится в международном розыске с конца 2020 года.

На прошлой неделе гособвинение потребовало назначить Куприянову 17 лет колонии строгого режима.

Ранее суд в Москве арестовал бывшего начальника подразделения РЖД по делу о взятке.