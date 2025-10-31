На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замглавы ФГАУ «Оборонлес» Куприянова осудили за незаконную вырубку леса

Бывшего замглавы ФГАУ «Оборонлес» Куприянова заочно приговорили к 15 годам
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Никулинский районный суд Москвы вынес заочный приговор Алексею Куприянову, занимавшему ранее должности заместителя начальника ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства», заместителя генерального директора ФГАУ «Оборонлес» и заместителя начальника «Центра логистики и управления недвижимостью» при Министерстве обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Куприянов был признан виновным в получении особо крупной взятки и злоупотреблении служебными полномочиями за помощь предпринимателю в нелегальной вырубке лесов, принадлежащих Минобороны.

«Суд постановил признать Алексея Куприянова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 369,8 млн рублей», - заявил судья.

Помимо тюремного заключения, Куприянову на восемь лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий.

Алексей Куприянов находится в международном розыске с конца 2020 года.

На прошлой неделе гособвинение потребовало назначить Куприянову 17 лет колонии строгого режима.

Ранее суд в Москве арестовал бывшего начальника подразделения РЖД по делу о взятке.

