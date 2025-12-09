На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика Шлосберга признали террористом и экстремистом

Политик Лев Шлосберг был внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Павел Бедняков/РИА Новости

Политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), арестованного по делу о фейках про Вооружеенные силы России, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Шлосберг Лев Маркович, 30.07.1963, г. Псков Псковской области», — указано в перечне.

В июне 2025 года в отношении Шлосберга, который является заместителем председателя партии «Яблоко», завели уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. Шлосбергу предъявили обвинение после того, как он опубликовал в социальной сети «Одноклассники» видеозапись своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). В ролике политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в зоне украинского конфликта.

5 ноября текущего года Шлосбергу назначили 420 часов обязательных работ. Псковский областной суд вынес приговор заместителю председателя «Яблока» по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее заместителя главы приморского отделения «Яблока» Марину Железнякову обвинили в реабилитации нацизма.

