Зампреду «Яблока» Шлосбергу назначили обязательные работы по статье об иноагентах

Псковский областной суд назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом) 420 часов обязательных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным пресс-службы псковского «Яблока», приговор политику был вынесен по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч.2 ст.330.1 УК).

30 октября Шлосберг выступил с последним словом в суде. Часть выступления была посвящена жертвам политических репрессий. Политик отметил, что над российским законодательством о «врагах народа», в том числе законом об иноагентах, «висит страшная тень политических репрессий XX века».

Шлосберга задержали 10 июня этого года. Его отправили под домашний арест на два месяца по делу о повторной дискредитации деятельности Вооруженных сил России.

7 октября Шлосбергу заменили меру пресечения на запрет определенных действий, но через три дня снова отправили под домашний арест. Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стали дебаты с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом) на канале «Живой гвоздь».

Ранее в «Яблоке» сравнили слова Шлосберга со словами Мединского.