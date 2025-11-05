На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зампреду «Яблока» Шлосбергу назначили обязательные работы по статье об иноагентах

Зампреду партии «Яблоко» Шлосбергу назначили 420 часов обязательных работ
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Псковский областной суд назначил заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом) 420 часов обязательных работ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным пресс-службы псковского «Яблока», приговор политику был вынесен по статье о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч.2 ст.330.1 УК).

30 октября Шлосберг выступил с последним словом в суде. Часть выступления была посвящена жертвам политических репрессий. Политик отметил, что над российским законодательством о «врагах народа», в том числе законом об иноагентах, «висит страшная тень политических репрессий XX века».

Шлосберга задержали 10 июня этого года. Его отправили под домашний арест на два месяца по делу о повторной дискредитации деятельности Вооруженных сил России.

7 октября Шлосбергу заменили меру пресечения на запрет определенных действий, но через три дня снова отправили под домашний арест. Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стали дебаты с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом) на канале «Живой гвоздь».

Ранее в «Яблоке» сравнили слова Шлосберга со словами Мединского.

