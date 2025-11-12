Замглавы приморского «Яблока» обвинили в реабилитации нацизма

Замглавы приморского «Яблока» оштрафовали на 2 млн рублей за пост о войне

Приморский краевой суд признал заместителя главы местного отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову виновной в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК) и оштрафовал ее на 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что 9 мая 2021 года Железнякова выложила пост с «ложными сведениями о роли СССР во Второй Мировой войне». Политик писала, что во многом развязыванию войны поспособствовал коммунистический и тоталитарный режим.

В пресс-службе «Яблока» заявили, что пост Железняковой был посвящен героизму советского народа — тому, как в тяжелейших условиях люди боролись за жизнь и свободу.

«Утверждать, что в ее словах есть реабилитация нацизма — значит не понимать ни трагедии войны, ни сути памяти о ней», — подчеркнули в партии.

В «Яблоке» добавили, что настоящая реабилитация нацизма происходит тогда, когда люди забывают сложность и многогранность истории, пытаясь втиснуть ее в узкие рамки. Партия планирует добиваться отмены приговора.

Ранее в отношении зампредседателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» возбудили уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ.