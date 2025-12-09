На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погибли все находившиеся на борту разбившегося в Ивановской области военного самолета

СК: погибли все члены экипажа военного Ан-22, разбившегося в Ивановской области
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Все члены экипажа военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», который разбился в Ивановской области, погибли. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Там также заявили, что военным следственным отделом СК РФ по Ивановскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам).

9 декабря Ан-22, на борту которого находились семь членов экипажа, разбился в Фурмановском районе Ивановской области, в районе Уводьского водохранилища. По информации Минобороны России, самолет упал во время облета после проведенного ремонта, катастрофа произошла в безлюдном районе.

Ан-22 «Антей» был последним функционирующим бортом подобного типа в российских войсках, их активно применяли с 1969-го года.

Ранее в Карелии разбился истребитель Су-30.

