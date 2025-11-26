На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили увеличить штрафы за служебный подлог в военкоматах до 1 млн рублей

Депутат Делягин призвал ужесточить наказание за отправку на СВО нездоровых людей
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Максимальный размер штрафа за служебный подлог следует увеличить до миллиона рублей, чтобы более эффективно бороться с коррупцией в военкоматах, через которые преступные группировки обманом отправляют нездоровых людей в войска. С такой инициативой в письме к министру юстиции Константину Чуйченко, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.

«За последний год в СМИ неоднократно появлялась информация о цыганских преступниках, которые обманным путем устраивают людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а иногда — с расстройствами психики и физическими недугами — на контрактную службу в ВС РФ. При этом, находясь в сговоре с сотрудниками военкоматов, они присваивают часть положенных выплат себе. Такие группы действовали в Новосибирске, Свердловской, Челябинской областях и других регионах России. Эту преступную схему удается воплотить в жизнь не без помощи коррумпированных врачей, которые прямо фальсифицируют результаты прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), то есть занимаются подлогом в корыстных целях. В результате в войсках оказываются люди, физически и психически не способные нести военную службу, что негативно сказывается на боеспособности ВС РФ. В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность увеличения штрафов по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог»: в первой части — с 80 тысяч до 500 тысяч рублей; во второй части — с 500 тысяч до одного миллиона рублей», — говорится в документе.

Депутат добавил, что вследствие вероятных подлогов нередки ситуации, когда раненые военные не могут законно уволиться из Министерства обороны, а призывники освобождаются от службы, несмотря на подходящую группу годности.

«Ко мне неоднократно обращались родственники военных, которые не могут законно уволиться из Министерства обороны, несмотря на ранения и болезни, сделавшие их непригодными к несению службы. Однако ВВК — также вследствие вероятного подлога — признают их годными даже при очевидных диагнозах, с которыми их нужно уволить. Кроме того, в разных регионах страны регулярно вскрываются преступные схемы в военкоматах, когда врачи занимаются подлогом документов при прохождении медицинской комиссии призывниками. В этом случае, получив взятку, врач делает так, что фактически здоровые призывники получают категорию годности, освобождающую их от службы по призыву, в то время как призывники с реальными проблемами со здоровьем идут вместо них в войска. Это также наносит прямой урон боеспособности страны и нарушает права призывников», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Делягина, ужесточение наказания по статье о служебном подлоге поможет бороться с «опасными тенденциями», которые наносят вред армии и государству.

Ранее в Госдуме отказались повышать оклады срочникам в условиях СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами