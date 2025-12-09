В Генштабе рассказали об освобождении трех населенных пунктов за Красноармейском

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, которые граничат с Красноармейском с восточной стороны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов в видеоролике Минобороны России.

«На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны», — сказал он офицерам группировки «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Герасимов отметил, что 1 декабря президент России Владимир Путин поручил осуществить разгром подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах, расположенных восточнее Красноармейска, а также в Димитрове.

В ходе доклада Герасимова глава российского государства заявил, что взятие Красноармейска позволит обеспечить поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

Ранее Герасимов заявил, что российские военные наступают практически на всех направлениях СВО.