РИА Новости: ВС РФ уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами в ДНР

Российские военные ликвидировали наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Горец».

По словам мужчины, уничтоженные наемники прибыли на фронт из США. Однозначно определить их происхождение удалось благодаря характерной американской экипировке.

«[Наемники имели при себе] американские жетоны. Их аптечки были на них же, американские аптечки, «броники» — все у них американское было», — сказал «Горец».

2 декабря журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили группу иностранных наемников в Сумской области. В нее входили граждане Чехии и Польши.

Как рассказал источник агентства, ликвидированная группа выполняла задачи в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российские бойцы нанесли по ней авиационный удар.

В тот же день российский оператор FPV-дрона с позывным «Непома» заявил, что расчеты беспилотников ВС РФ поразили бронированную технику иностранных наемников в районе государственной границы. Удару подвергся бронированный автомобиль западного типа.

Ранее в подполье рассказали об ударе по аэродрому в Одессе, на территории которого находились специалисты НАТО.