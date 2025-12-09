На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане рассказали, когда будет обнародован итоговый отчет по крушению AZAL

Сауранбаев: итоговый отчет по AZAL будет после получения лабораторных данных
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Казахстан опубликует итоговый отчет о крушении лайнера Azal близ Актау после получения отчетов от двух зарубежных лабораторий. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

«Когда закончат исследования, там две лаборатории, которые должны дать зарубежные. Мы от них ждем (данные — прим. ред.)», — заявил он.

До этого российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL и будут «без всяких осложнений» дальше развивать контакты. Он также добавил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, что подтверждает рост торгово-экономических связей.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин напомнил Алиеву о своих извинениях после трагедии с самолетом.

