Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском

Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском, получили ушибы
true
true
true

Шесть детей, пострадавших в ДТП с автобусом и иномаркой под Красноярском, отделались ушибами. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

По информации собеседника агентства, медики осмотрели пострадавших детей и сопровождающего и не зафиксировали повреждений.

«Четверо пострадавших обратились в Ачинскую больницу: двое наблюдаются амбулаторно, двое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии», — уточнили в региональном минздраве.

Автоавария произошла утром 9 декабря в Боготольском районе Красноярского края. 22-летняя девушка на автомобиле марки Volkswagen выехала на встречную полосу, где врезалась влетела в автобус с пассажирами. По данным пресс-службы местного МВД, в результате аварии 25-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водительница легкового автомобиля и 54-летний водитель автобуса Mercedes пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.

Позднее стало известно, что в ДТП пострадали 13 человек, медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам общественного транспорта. Всего в автобусе находились 19 пассажиров. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус перевернулся на трассе в Саратовской области.

