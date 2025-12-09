На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число пострадавших в ДТП под Красноярском увеличилось

МВД: число пострадавших в ДТП под Красноярском выросло до 13
true
true
true

Число пострадавших в дорожной аварии с автобусом под Красноярском увеличилось до 13, медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю.

«В автобусе находились 19 пассажиров, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них шестеро несовершеннолетних», — говорится в публикации.

Столкновение произошло утром 9 декабря в Боготольском районе Красноярского края. Сообщалось, что 22-летняя девушка на автомобиле марки Volkswagen съехала на встречную полосу и влетела в автобус с пассажирами.

По данным пресс-службы местного МВД, в результате аварии 25-летний пассажир Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Водительница легкового автомобиля и 54-летний водитель Mercedes пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Воронежской области легковушку с человеком в салоне разорвало в момент ДТП.

