ДТП с автобусом произошло на трассе в Саратовской области

Автобус перевернулся на трассе в Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием вахтового автобуса марки Yutong. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, автомобиль перевернулся, есть пострадавшие.

«По предварительным данным, сегодня в 21:00 (20:00 мск) на автоподъезде к селе Семено-Полтавка Ершовского района водитель автобуса марки Yutong, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в публикации.

В прокуратуре отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров госпитализированы в больницу.

Кроме того, по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко на место ДТП выезжал и.о. прокурора Ершовского района Сергей Грачев. По факту ДТП будет проведена проверка.

18 ноября в Северодвинске Архангельской области тоже произошла авария с автобусом. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, водитель Toyota влетел в автобус с детьми. В результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров.

