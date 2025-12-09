Россиянку во Вьетнаме убило булыжниками, упавшими на туристический автобус

Генконсул Садыков: россиянка погибла при падении камней на автобус во Вьетнаме

Россиянка погибла из-за падения камней на туристический автобус во Вьетнаме. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

Инцидент произошел утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь, провинция Ламдонг. На автобус, который перевозил 11 человек, упали каменные глыбы из проезжающей мимо строительной техники.

По словам Садыкова, в результате происшествия погибла женщина 1968 года рождения. Еще два гражданина России получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, уточнил генконсул.

