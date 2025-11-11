Россиянка погибла в Египте в ДТП с грузовиком

Гражданка России погибла в результате столкновения грузовика с автобусом в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Россиянка погибла в результате аварии экскурсионного автобуса с грузовиком в Египте», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что погиб и водитель автобуса.
Автобус выехал из Аль-Гардафы для посещения археологических и туристических районов в рамках тура по Каиру.
11 ноября в провинции Красное море в Египте в результате столкновения грузовика с автобусом пострадали 27 россиян. По данным журналистов, авария произошла на дороге Рас-Гареб – Хургада.
В середине августа этого года по дороге из Шарм-эш-Шейха автобус, в котором было 40 российских туристов врезался в ограждение и упал на бок. После 30 пострадавших граждан России распределили по больницам. Власти рассказывали, что большинстов российских граждан получили незначительные травмы.
Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.