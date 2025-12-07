На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гонконге нашли мертвой россиянку

Российская туристка умерла в гостинице Гонконга
true
true
true
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Генконсульство РФ в Гонконге сообщило ТАСС, что находится в контакте с местной полицией по поводу смерти гражданки России.

Диппредставительство уточнило, что получило официальный ответ от правоохранительных органов.

«По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили дипломаты.

Участок полиции района Ванчай уведомил консульство, что россиянку обнаружили без признаков жизни в номере одного из отелей города. Сейчас дипломаты устанавливают связь с ее родственниками.

Как писал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, погибшей было 35 лет. Она приехала в Гонконг и остановилась в гостинице Kew Green в районе Ванчай. Сотрудники отеля нашли ее без сознания и вызвали врачей, однако прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства случившегося уточняются, назначено вскрытие.

До этого гражданка Российской Федерации стала четвертой жертвой наводнения, вызванного проливными дождями в Болгарии. Тело 58-летней женщины было обнаружено в апартаментах курортного комплекса Елените. По факту гибели людей при наводнении возбуждено уголовное дело, сообщает агентство.

Ранее россиянка погибла в Египте в ДТП с грузовиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами