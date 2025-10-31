На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нью-Йорке после рекордного дождя не спасли двух человек

ABC: два человека не выжили во время наводнения в Нью-Йорке
В Нью-Йорке не менее двух человек не смогли спасти во время наводнения после рекордных осадков, которые затопили подземные помещения, улицы и станции метро. Об этом сообщили телеканал ABC и представители полиции города.

По данным полиции Нью-Йорка, 39-летнего мужчину нашли без сознания в затопленном подвале в Бруклине. Спасательная команда пожарной службы достала его из помещения, после чего его доставили в больницу — врачи уже ничего не могли сделать. Позже в районе Вашингтон-Хайтс на севере Манхэттена полиция нашла 43-летнего мужчину в затопленном котельном помещении.

По данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, Национальная метеослужба зафиксировала 1,8 дюйма осадков в Центральном парке, что может побить рекорд 1917 года. В аэропорту Ла-Гуардиа выпало 1,97 дюйма дождя, побив рекорд 1955 года.

Вечером четверга для Бруклина, Куинса и Бронкса объявили предупреждения о внезапном наводнении. В соцсетях появились видео с затопленными автомобилями, водой на некоторых станциях метро Бруклина и подтопленными улицами Куинса.

Более 1000 авиарейсов отменили из-за непогоды, в основном на северо-востоке США. В аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа задерживали рейсы из-за сильного ветра.

Метеорологи пояснили, что дождь и ветер не связаны с ураганом «Мелисса», ударившим по Карибскому бассейну. Сильные осадки вызвала внутренняя штормовая система, проходящая по северо-востоку страны. Эта система также препятствует приближению «Мелиссы» к США.

После сильных дождей в Нью-Йорке штормовая система должна переместиться в Новую Англию. На Хэллоуин большая часть северо-востока станет суше, но сильные порывы ветра сохранятся.

Ранее во Вьетнаме затопило исторические города.

