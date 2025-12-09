На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Горном Алтае потребовали от частной клиники отказаться от проведения абортов

Турчак потребовал от частного медцентра отказаться от лицензии на аборты
true
true
true
close
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Глава Республики Алтай Андрей Турчак потребовал от частной клиники «Евромедцентр» отказаться от лицензии на проведение абортов. Об этом чиновник сообщил в ходе заседания правительства региона, его цитирует ТАСС.

В ходе заседания, он обратился к руководству медцентра, предупредив, что принять решение об отказе на проведение абортов необходимо до конца этого года, напомнив, что данная услуга должна оказываться только в учреждениях государственной системы здравоохранения..

» <...> до исхода 2025 года остается достаточно времени для того, чтобы совершить этот поступок, юридические действия и отказаться от лицензии на аборт,» — отметил Турчак.

Кроме того, на заседании замминистра здравоохранения Алтынай Путина сообщила, что восемь из девяти частных медицинских организаций отказались от проведения абортов в Республике Алтай, а «Евромедцентр» остался единственной клиникой, которая не отказалась от абортов.

До этого стало известно, что запрет на склонение к аборту ввели почти в 27 российских регионах. Список может скоро пополнить Якутия, Иркутская и Липецкая области. Кроме того, соответствующие законопроекты обсуждаются в ДНР, Татарстане, Северной Осетии.

Ранее в Саратове священников закрепили за женскими консультациями.

