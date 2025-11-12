На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ввели запрет на склонение к абортам почти в 30 регионах

ТАСС: запрет на склонение женщин к абортам действует в 27 регионах России
Shutterstock

Запрет на склонение женщин к абортам за последние годы ввели в 27 регионах России. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

Мордовия стала первым из регионов, где законодательно ввели запрет на склонение к абортам. Соответствующий закон вступил там в силу летом 2023 года. Затем к ней присоединились Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Кировская области. На Дальнем Востоке запрет действует в Забайкальском и Приморском краях, в Сибири — в республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае, Омской области и Кузбассе, где закон вступит в силу 1 января следующего года.

Агентство отмечает, что в Центральном федеральном округе почти в половине регионов действует запрет.

В регионах Кавказа, Донбасса таких законодательных ограничений нет.

Список может скоро пополнить Якутия, Иркутская и Липецкая области. Кроме того, соответствующие законопроекты обсуждаются в ДНР, Татарстане, Северной Осетии.

В среднем штрафы за несоблюдение закона составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 10 тыс. рублей для юрлиц.

До этого сообщалось, что в Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках без медицинских показаний.

Ранее депутат сообщила, что под термин «склонение к аборту» может попасть любой совет родственника.

