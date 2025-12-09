На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС опровергли информацию о локализации пожара в колледже Новосибирска

ТАСС: сотрудники МЧС еще не локализовали пожар в педколледже Новосибирска
МЧС Новосибирской области

Пожар в педагогическом колледже №1 им. А. С. Макаренко Новосибирска по-прежнему не локализован, информация об этом не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС в МЧС России.

«Пожар в Новосибирске в здании колледжа еще не локализован», — сообщил собеседник агентства.

Таким образом в ведомстве опровергли информацию о локализации пожара на площади в 700 квадратных метров, приведенную ранее местной прокуратурой.

О том, что в новосибирском педагогическом колледже произошел пожар, стало известно утром 9 декабря.

Возгорание произошло в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.

Как сообщали в МЧС, из горящего здания колледжа в эвакуировали 670 учащихся из-за пожара. Информация о пострадавших при этом не уточнялась.

Ранее пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы.

