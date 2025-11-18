На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэнерго РФ рассказали о готовности энергетической системы РФ к зиме

Минэнерго: энергосистема РФ готова к пиковым зимним максимумам
Илья Питалев/РИА Новости

Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, сообщает РИА Новости.

По его словам, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности.

«Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Мы продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры», — поделился министр.

До этого эксперт рынка внутренней отделки помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов говорил, что с наступлением холодов важно убедиться, что дом способен выдержать перепады температур и снегопады без неприятных сюрпризов.

По его словам, подготовка дома к холодам — необходимая работа, благодаря которой холодный сезон можно провести в спокойствии. Первая и самая важная часть — система отопления. Даже в новой квартире не лишним будет «прогнать» тепло: включить батареи, проверить, нет ли завоздушивания или течей.

В частных домах особое внимание нужно уделить подвалу и коммуникациям. Трубы, проходящие в неотапливаемых помещениях, стоит утеплить.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

