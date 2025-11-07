На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ввели штрафы за срыв отопительного сезона

Управляющим компаниям с 7 ноября грозят штрафы за нарушения в отопительный сезон
true
true
true
close
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

В России с 7 ноября вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Соответствующий указ ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 20 до 40 тысяч.

Напомним, в октябре президент РФ оценил доклад главы Минэнерго Сергея Цивилева. Путин призвал к жестким мерам при подготовке к осенне-зимнему периоду, назвав «благодушие» в этом вопросе неуместным.

До этого сообщалось, что в Омске Государственный аграрный университет (ГАУ) имени П.А. Столыпина остался без отопления и горячей воды. Авторы публикации сообщили, что температура воздуха в лаборатории, где работают студенты, не достигает даже +15°С.

В октябре жильцы многоквартирного дома в Калуге пожаловались, что к визиту главы города Дмитрия Денисова в здании включили отопление, а после его отъезда — отключили.

Ранее в Госдуме предложили россиянам установить индивидуальные счетчики на отопление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами