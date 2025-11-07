В России ввели штрафы за срыв отопительного сезона

Управляющим компаниям с 7 ноября грозят штрафы за нарушения в отопительный сезон

В России с 7 ноября вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Соответствующий указ ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 20 до 40 тысяч.

Напомним, в октябре президент РФ оценил доклад главы Минэнерго Сергея Цивилева. Путин призвал к жестким мерам при подготовке к осенне-зимнему периоду, назвав «благодушие» в этом вопросе неуместным.

До этого сообщалось, что в Омске Государственный аграрный университет (ГАУ) имени П.А. Столыпина остался без отопления и горячей воды. Авторы публикации сообщили, что температура воздуха в лаборатории, где работают студенты, не достигает даже +15°С.

В октябре жильцы многоквартирного дома в Калуге пожаловались, что к визиту главы города Дмитрия Денисова в здании включили отопление, а после его отъезда — отключили.

Ранее в Госдуме предложили россиянам установить индивидуальные счетчики на отопление.