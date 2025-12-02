На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье произошел пожар на автобусной стоянке

В подмосковной Кубинке загорелся автобус на стоянке транспорта для утилизации
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В городе Кубинка Московской области загорелась автобусная стоянка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали очевидцы, сейчас пожар возник на стоянке для общественного транспорта, который планировали сдать в утиль. Судя по кадрам, загорелся один из припаркованных автобусов. По информации журналистов, летом на этой же стоянке сгорели два транспортных средства.

Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

21 ноября в городе Видное Московской области произошел мощный взрыв грузовика на парковке. Судя по опубликованным кадрам, у большегрузной машины на стоянке загорелся трейлер и кабина. После этого произошел сильный взрыв в районе бензобака.

В октябре на юго-западе Москвы загорелся легковой автомобиль. Машина оказалась почти полностью уничтожена, однако люди не пострадали. Инцидент произошел на Профсоюзной улице рядом с ТЦ «Калужский».

Ранее в Петербурге сгорел лимузин Rolls-Royce российской актрисы Софьи Аржаковской.

