Долина при продаже квартиры была уверена, что участвует в операции по поимке преступников

Мошенники убедили Долину, что она участвует в спецоперации правоохранителей

Певица Лариса Долина в момент продажи своей квартиры была уверена, что действует в рамках операции правоохранительных органов по поимке опасных преступников. Об этом, ссылаясь на документы суда, сообщает ТАСС.

В материалах говорится, что Долина не имела истинного намерения и выраженной воли на продажу квартиры. Певица действовала под влиянием посторонних лиц, которые убедили ее в том, что она сотрудничает с правоохранительными структурами. Долина считала, что участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, а сделка осуществляется фиктивно под контролем силовиков.

8 декабря концертный директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил об угрозах в адрес певицы на фоне скандала с ее квартирой.

Квартиру за более чем 100 млн рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с покупательницей Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда России.

Ранее Лурье оценила уровень вменяемости Долиной.