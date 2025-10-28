В России завели уголовное дело против журналиста Катаева

В отношении журналиста Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«В отношении Катаева возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — передает агентство слова собеседника.

Минюст внес Катаева в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Журналист ранее работал на российском телеканале «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), сейчас является сотрудником французского СМИ.

В январе 2025 года суд отклонил иск Катаева, просившего исключить его из списка иноагентов. В своем заявлении журналист настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд посчитал этот довод неубедительным.

Ранее Совфед ужесточил условие для наказания иноагентов по УК.