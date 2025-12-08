Покупательница квартиры Долиной не поверила ее словам про деньги

Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, не верит словам артистки про возврат денежных средств по этой сделке и требует возврата жилья. Об этом в беседе с ТАСС заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам юриста, ее клиентка ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде России и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернет законно приобретенное жилье. Свириденко отметила, что Лурье не верит в искренность слов певицы про возврат денег, сказанных в эфире Первого канала.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег.

Ранее было подсчитано, за сколько корпоративов Долина сможет собрать 112 млн рублей для Лурье.