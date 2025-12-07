На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу Духовного управления мусульман России внести в базу «Миротворца»

В базу «Миротворца» внесли главу Духовного управления мусульман РФ Гайнутдина
Алексей Никольский

Председателя Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Причины попадания муфтия в перечень неизвестны.

До этого президент Словакии Петр Пеллегрини также был внесен в базу «Миротворца». Его обвиняют в действиях, направленных на поддержку России.

5 декабря украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 11-летнюю девочку из России, назвав ее «морально обезображенным существом». Как утверждается на сайте, Полина якобы покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта.

Ранее российскую чемпионку мира внесли в базу «Миротворца».

