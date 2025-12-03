На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскую чемпионку мира внесли в базу «Миротворца»

Российскую велогонщицу Бурлакову внесли в базу «Миротворца»
Яна Бурлакова/VK

Российскую трековую велогонщицу Яну Бурлакову внесли в базу сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

На сайте указано, что Бурлакова попала в базу за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Бурлакова является чемпионка Европы 2025 года и чемпионка мира 2024 года в гите на 500 метров.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российских футболистов внесли в базу «Миротворца».

